Avellino inseguimento in città | denunciato cittadino straniero per resistenza e possesso di stupefacenti

Avellino — Nella serata di ieri, 1 gennaio, un cittadino straniero è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le generalità. L’uomo è stato inoltre segnalato alla Prefettura per il possesso di un modico quantitativo di sostanza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

