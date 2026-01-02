Avanzata record della Russia in Ucraina | nel 2025 conquistati più territori che nel biennio 2023-2024

Nel 2025, la Russia ha compiuto progressi significativi nell’est ucraino, conquistando territori a un ritmo superiore rispetto agli anni precedenti. Questa accelerazione si è manifestata attraverso avanzate territoriali record, che hanno superato quelle del biennio 2023-2024. L’andamento evidenzia una strategia di consolidamento e ampliamento delle aree sotto controllo, segnando un importante punto di svolta nel conflitto in corso.

Che nel 2025 la Russia avesse accelerato la sua conquista nell’est ucraino lo si era capito dai diversi mesi di avanzate record registrati nel corso dell’anno. Adesso a certificarlo è anche l’ Istituto americano per lo studio della guerra (Isw), secondo cui l’anno appena concluso è stato quello in cui l’esercito fedele a Vladimir Putin ha sfilato la più ampia porzione di territorio a Kiev dal 2022, anno che però era stato caratterizzato da un’avanzata repentina dovuta all’ invasione. La Russia, si legge nello studio condotto assieme al Progetto minacce critiche (Ctp), nell’ultimo anno ha conquistato 5. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Avanzata record della Russia in Ucraina: nel 2025 conquistati più territori che nel biennio 2023-2024 Leggi anche: Avanzata record della Russia in Ucraina: novembre il mese con più conquiste territoriali del 2025, il secondo dall’inizio della guerra Leggi anche: Ucraina: Isw, 'nel 2025 il più importante avanzamento russo dal 2023' Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin; Guerra Ucraina - Russia, le news del 1 gennaio. Zelensky: “Ancora attacchi, Mosca porta a guerra nel 2026”; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla guerra tra Ucraina e Russia; Usa: chiamata con Kiev, Londra, Berlino e Parigi su nuovi step per la pace. Ucraina: Isw, 'nel 2025 il più importante avanzamento russo dal 2023' - Nel 2025 le forze russe hanno compiuto l'avanzata più significativa in Ucraina, rispetto al 2023 e al 2024. iltempo.it Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Consegnati a Usa dati volo droni diretti a casa Putin" LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Consegnati a Usa dati volo droni diretti a casa Putin' LIVE ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin. tg24.sky.it

La natalità in Italia continua a calare: nel 2023 sono nati meno di 370.000 bambini, con un trend in costante diminuzione negli ultimi anni. Principali fattori del calo: • Età materna avanzata (media 32 anni). • Riduzione della qualità spermatica. • Aumento dell - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.