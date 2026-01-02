Autostrade via ai rincari Napoli-Pompei-Salerno +1,925% Allarme del Codacons

A partire dal 2026, gli aumenti nei costi delle autostrade italiani si fanno sentire, con un incremento del 1,925% sulla tratta Napoli-Pompei-Salerno. Il Codacons segnala preoccupazioni per l’impatto sui cittadini e sui pendolari, in un contesto di crescente aumento dei costi di beni e servizi essenziali. Questi rincari rappresentano un nuovo elemento di difficoltà economica per molte famiglie.

Il 2026 è iniziato con una serie di aumenti che colpiscono direttamente le tasche dei consumatori tra beni e servizi essenziali. A lanciare l'allarme è il Codacons, che denuncia l'impatto immediato delle misure entrate in vigore dal 1° gennaio. Con l'inizio del nuovo anno sono scattati gli adeguamenti tariffari sui pedaggi autostradali per gran parte delle concessionarie. Gli aumenti, variabili a seconda delle tratte, si attestano mediamente intorno all'1,5 per cento, con rincari più marcati su alcuni collegamenti, come la Salerno-Pompei-Napoli con un aumento del il pedaggio aumenterà dell'1,925%.

