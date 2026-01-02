Auto si ribalta dopo l' incidente e viene abbandonata | è caccia agli occupanti

Nella notte di Capodanno a Silvaplana, un'auto Bmw bianca si è ribaltata a seguito di un incidente. Al momento, si cerca di identificare e rintracciare gli occupanti, che risultano essere quattro secondo le prime testimonianze. L'auto è stata successivamente abbandonata sul luogo dell'incidente. La vicenda è in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti.

E' caccia agli occupanti, quattro secondo le prime testimonianze raccolte, dell'auto, una Bmw bianca, che si è ribaltata a seguito di un incidente nella notte di Capodanno a Silvaplana.I fattiCome ricostruito dalla Polizia cantonale dei Grigioni, poco dopo mezzanotte e mezzo della serata di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Auto si ribalta dopo l'incidente e viene abbandonata: è caccia agli occupanti Leggi anche: Incidente in via Caravaggio dopo la partita Napoli-Como: auto si schianta e si ribalta Leggi anche: Incidente in via Caravaggio dopo la partita Napoli-Como: auto si schianta e si ribalta, caos traffico al Vomero La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Incidente stradale, si schianta contro le auto in sosta e si ribalta: 25enne in ospedale; Schianto nella notte di Natale, auto si ribalta: feriti anche due bambini; Perde il controllo dell’auto e si ribalta al centro della strada, illeso; Incidente in Tangenziale a Venaria Reale, scontro tra tre auto e una si ribalta: quattro persone ferite, lunghe code. Taranto, auto si ribalta dopo uno scontro: ferita una giovane coppia, paura per una donna incinta - La donna, in stato di gravidanza, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata per accertamenti, in via precauzionale. giornaledipuglia.com

Auto contro l'ambulanza che si ribalta, sanitari giunti in soccorso aggrediti - Sono stati bersaglio di lanci di bottiglie da alcuni giovani mentre soccorrevano i feriti nell'incidente accaduto in via Carducci. rainews.it

Violento scontro tra due auto: una si ribalta dopo il forte impatto - La conducente dell’auto ribaltata è riuscita a uscire dall’abitacolo con l’aiuto di alcuni passanti, che sono intervenuti immediatamente dopo l’incidente. nordest24.it

Silvaplana, auto si ribalta nella notte di Capodanno: famiglia in fuga, la polizia cerca testimoni #incidentestradale #Grigioni #silvaplana x.com

Auto si ribalta in una via stretta in zona Marzonetti per cause che ancora non sono state determinate con certezza. Nessuna conseguenza grave per il conducente - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.