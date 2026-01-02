Auto in piazza? Il sindaco | Nessun ritorno selvaggio Questura all' Ex Eridania? Non parliamo dell' edificio storico

All'inizio del 2025, ForlìToday presenta un'analisi dello stato della città e dell'operato dell'amministrazione comunale, con le dichiarazioni del sindaco Gian Luca Zattini. Tra i temi affrontati, la gestione del traffico e la questione dell’ex Eridania. Il sindaco ha ribadito la volontà di evitare interventi improvvisati e di rispettare il patrimonio storico, mantenendo un approccio sobrio e orientato alla stabilità.

In occasione dell'inizio del nuovo anno, ForlìToday traccia un bilancio del 2025 della città di Forlì e dell'attività amministrativa in Comune, con le parole del sindaco Gian Luca Zattini.Leggi l'intervista . 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Auto in piazza? Il sindaco: "Nessun ritorno selvaggio". Questura all'Ex Eridania? "Non parliamo dell'edificio storico" Leggi anche: Alla scoperta dell'ex Eridania, doppia opportunità per scoprire il grande bosco urbano e lo storico zuccherificio Leggi anche: Eridania, l'ex zuccherificio diventerà la nuova sede della Questura La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Auto in piazza? Il sindaco: Nessun ritorno selvaggio. Questura all'Ex Eridania? Non parliamo dell'edificio storico; Gian Luca Zattini: Auto in piazza? Non solo qui. Cultura, piace il nostro dossier. Priorità al bypass di Coccolia; Posti auto per i residenti, 53 comaschi senza un parcheggio. Il sindaco Rapinese: “Meglio di ogni più rosea previsione”; Dal conto alla rovescia del sindaco alla festa lontano dalla baraonda. Forza d'Agrò, auto del sindaco in piazza e nello stallo autorità: la minoranza protesta - Bruno Miliadò ha infatti risposto ad un’interrogazione della minoranza sull’utilizzo degli sta ... sikilynews.it

“Auto blu a disposizione del sindaco 6 ore in piazza Guido Monaco con l'autista a bordo: alla mia interrogazione una risposta da far cadere le braccia” - Arezzo, 31 luglio 2025 – “Auto blu a disposizione del sindaco 6 ore in piazza Guido Monaco con l'autista a bordo: alla mia interrogazione una risposta da far cadere le braccia”. lanazione.it

Auto in piazza, il dibattito: "Capitale della Cultura, sbagliato far emergere ora la questione" - A fare l’associazione, con una chiave di lettura negativa, è l’ex sindaco e attuale componente del comitato scientifico per Forlì Capitale della Cultura 2028, ... ilrestodelcarlino.it

NanoTV. . #Casoria - Notte di terrore nei pressi di piazza San Paolo, in via Giordano Bruno: tre auto sono state distrutte e un negozio completamente devastato a causa di un incendio innescato dai fuochi d’artificio durante i festeggiamenti di Capodanno. Fortu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.