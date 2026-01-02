Auto in fiamme | incendio danneggia anche il palazzo vicino

Venerdì 2 gennaio, a Chiavari, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’auto parcheggiata davanti a un edificio. L’incendio ha causato danni anche alla struttura vicina, creando preoccupazione tra i residenti. La dinamica dell’accaduto e le eventuali cause sono ancora in fase di accertamento.

Paura all'alba di venerdì 2 gennaio a Chiavari, dove un'auto parcheggiata davanti a un palazzo è andata a fuoco. È successo verso le 6 del mattino in corso Lavagna, per cause da chiarire. All'arrivo dei vigili del fuoco il mezzo era già completamente avvolto dalle fiamme.

