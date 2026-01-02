Auto in fiamme | incendio danneggia anche il palazzo vicino

Venerdì 2 gennaio, a Chiavari, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’auto parcheggiata davanti a un edificio. L’incendio ha causato danni anche alla struttura vicina, creando preoccupazione tra i residenti. La dinamica dell’accaduto e le eventuali cause sono ancora in fase di accertamento.

Paura all'alba di venerdì 2 gennaio a Chiavari, dove un'auto parcheggiata davanti a un palazzo è andata a fuoco. È successo verso le 6 del mattino in corso Lavagna, per cause da chiarire.All'arrivo dei vigili del fuoco il mezzo era già completamente avvolto dalle fiamme, in ogni caso il loro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Auto in fiamme a Grotte, il rogo danneggia anche un’altra vettura e un palazzo Leggi anche: Casoria, botti nella notte scatenano incendio: in fiamme auto, negozio e palazzo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Divampano le fiamme nella notte: parzialmente danneggiata l’auto di una 31enne; Casoria, fuochi d'artificio del Capodanno provocano l'incendio di tre auto: danneggiato intero palazzo; Auto di un imprenditore alle fiamme: c'è di nuovo l'ombra del dolo; Prato, ancora incendi dolosi alle auto in sosta. Si cercano i responsabili. Auto in fiamme, uomo soccorso per intossicazione - Un incendio ha coinvolto un’autovettura in via don Eugenio Mazzi, costringendo i vigili del fuoco a intervenire tempestivamente. laprovinciacr.it

Incendio danneggia auto parcheggiate in corso Acqui, al quartiere Cristo di Alessandria - Almeno due vetture sono state danneggiate da un incendio divampato nella notte in Corso Acqui al quartiere Cristo di Alessandria. radiogold.it

Auto in fiamme nella notte di Natale a Favara: paura in piazza Giglia - Momenti di forte apprensione nella notte di Natale a Favara, dove un incendio ha completamente devastato un’autovettura di proprietà di una coppia di coniugi del posto. scrivolibero.it

Volpago del Montello | Porticato in fiamme nella notte: due auto bruciate - facebook.com facebook

Cagliari, auto e furgone in fiamme nella notte: doppio intervento dei vigili del fuoco x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.