Ausilio non è convinto dell’affare Cancelo Ecco su chi vuole puntare il ds

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, esprime alcune riserve sulla possibile trattativa per Joao Cancelo. La società valuta attentamente i pro e i contro di questa operazione, concentrandosi sulle esigenze tecniche e sulla sostenibilità del progetto sportivo. In attesa di sviluppi, il club continua a esplorare alternative valide per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio non è molto convinto della possibile operazione Joao Cancelo. Ecco su chi vuole puntare. L’avventura in terra saudita di Joao Cancelo è quasi giunta al capolinea. Il talentuoso esterno portoghese, noto per la sua tecnica sopraffina e la capacità di agire come regista aggiunto sulla fascia, ha rotto definitivamente i rapporti con Simone Inzaghi — l’ex tecnico nerazzurro oggi alla guida dell’Al-Hilal — e preme per un ritorno immediato nel calcio europeo. Tra le opzioni più concrete spicca proprio la Beneamata, anche se l’operazione sta scatenando un acceso dibattito interno in Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

