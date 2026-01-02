Aurora Livoli trovata morta a Milano c’è un indagato per omicidio | È un cittadino peruviano L’uomo fermato per una tentata rapina la stessa notte
A Milano, è stato fermato un uomo per l’omicidio di Aurora Livoli, trovata morta nel cortile di un condominio. L’indagato, un cittadino peruviano, è stato arrestato dopo essere stato ripreso dalle telecamere vicino alla scena e per un episodio di tentata rapina avvenuto la stessa notte. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della morte della 19enne.
Sarebbe stato identificato l’uomo che la notte del 28 dicembre scorso è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza mentre passeggiava accanto ad Aurora Livoli, la 19enne trovata morta la mattina seguente in un cortile condominiale di via Paruta a Milano, con evidenti segni di violenza su collo e polsi. Si tratterebbe di un cittadino peruviano, ora indagato per omicidio volontario. L’uomo è già in carcere a San Vittore per una tentata rapina: la sera del 30 dicembre infatti è stato fermato perché la mattina del giorno prima aveva aggredito una donna nella stazione della metropolitana a Cimiano. 🔗 Leggi su Open.online
