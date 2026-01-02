Aurora Livoli lo zio | La situazione è precipitata anche noi aspettiamo risposte

È iniziata all’Istituto di Medicina legale di Milano l’autopsia su Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata senza vita nel cortile di un palazzo in via Paruta. La famiglia e le autorità attendono i risultati per chiarire le cause del decesso, mentre si susseguono le indagini sul caso. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

È cominciata all’Istituto di Medicina legale di Milano l’autopsia su Aurora Livoli, 19 anni, di Fondi, in provincia di Latina, trovata morta nel cortile di un palazzo in via privata Paruta 74, a Milano. Poco prima dell’inizio sono arrivati i genitori, con un mazzo di fiori, accompagnati dallo zio, l’avvocato Massimo Basile. “Aurora si era diplomata all’istituto Pacinotti di Fondi. Poi, in famiglia, eravamo rimasti molto lusingati perché aveva iniziato a frequentare l’università. Si era iscritta a Scienze chimiche alla Sapienza di Roma. Da Fondi a Roma si può fare il pendolare, il treno ci mette circa un’ora. 🔗 Leggi su Lapresse.it

