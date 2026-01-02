Aurora Livoli com’è morta la 19enne? I genitori a Milano nel giorno dell’autopsia È caccia all’uomo che era con lei
Il 2 gennaio 2026 si svolge l’autopsia su Aurora Livoli, la giovane 19enne trovata morta a Milano. La polizia indaga sulla sua morte, mentre i genitori sono presenti in città durante le procedure. La vicenda ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti sulle circostanze che hanno portato alla tragica perdita di Aurora, con l’obiettivo di chiarire i fatti e individuare eventuali responsabili.
Milano, 2 gennaio 2026 – Sarà l'autopsia in programma oggi, venerdì 2 gennaio, a dare una prima risposta sulla tragica fine di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta la mattina del 29 dicembre nel cortile di un condominio in via Paruta, alla periferia di Milano, con dei lividi sul collo che fanno pensare sia stata strangolata. Per assistere all’esame e per il riconoscimento ufficiale della figlia adottiva, questa mattina, i genitori della ragazza hanno raggiunto l’obitorio di Milano insieme all’avvocato Massimo Basile. La coppia è arrivata dalla provincia di Latina, dove vive. Con loro anche lo zio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
L’ultimo frame di Aurora Livoli e le 5 ore del ragazzo sospetto. Oggi l’autopsia x.com
Era scomparsa un mese fa dalla provincia di Latina ed è stata trovata senza vita nei giorni scorsi a Milano. Monte San Biagio, il comune dove viveva Aurora Livoli, ha proclamato lutto cittadino. - facebook.com facebook
