Aurora Livoli com’è morta la 19enne? I genitori a Milano nel giorno dell’autopsia È caccia all’uomo che era con lei

Il 2 gennaio 2026 si svolge l’autopsia su Aurora Livoli, la giovane 19enne trovata morta a Milano. La polizia indaga sulla sua morte, mentre i genitori sono presenti in città durante le procedure. La vicenda ha suscitato attenzione e richiesto approfondimenti sulle circostanze che hanno portato alla tragica perdita di Aurora, con l’obiettivo di chiarire i fatti e individuare eventuali responsabili.

