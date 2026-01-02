Aurora Livoli c’è un indagato per l’omicidio della 19enne | è un 56enne fermato per tentata rapina quella notte
Un uomo di 56 anni, fermato per tentata rapina la notte dell'omicidio di Aurora Livoli, è ora indagato per il decesso della 19enne. Di origini peruviane e con precedenti per violenza sessuale, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri il giorno successivo al ritrovamento del corpo, avvenuto in un cortile. La procura prosegue le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto.
L'uomo di origini peruviane, con precedenti per violenza sessuale, era stato fermato dai carabinieri il giorno successivo al ritrovamento del cadavere della giovane rinvenuto in un cortile. A far convergere ogni ipotesi sul 56enne, le telecamere della metro che lo riprendono alle spalle di Aurora. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
