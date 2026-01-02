Aurora Livoli c’è un indagato per l’omicidio della 19enne | è un 56enne fermato per tentata rapina quella notte

Un uomo di 56 anni, fermato per tentata rapina la notte dell'omicidio di Aurora Livoli, è ora indagato per il decesso della 19enne. Di origini peruviane e con precedenti per violenza sessuale, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri il giorno successivo al ritrovamento del corpo, avvenuto in un cortile. La procura prosegue le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

