Aurora Livoli c' è un indagato per la morte della 19enne | si tratta di un uomo arrestato per tentata rapina

È stato identificato un uomo come indagato in relazione alla morte di Aurora Livoli, la 19enne trovata senza vita lunedì in via Paruta a Milano. L'indagato, già arrestato per tentata rapina, è ora sotto indagine per il decesso della giovane. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne il cui corpo è stato rinvenuto lunedì in un cortile di via Paruta a Milano. Si tratta di un cittadino peruviano di 57 anni individuato dai carabinieri e già fermato il giorno successivo al ritrovamento del corpo per una tentata rapina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Aurora Livoli è una 19enne di Monte San Biagio la ragazza trovata morta a Milano; Milano la ragazza trovata morta è Aurora Livoli 19enne romana | Adottata a 6 anni sui social scriveva | Ho Lucifero dentro di me; Chi è Aurora Livoli trovata morta a Milano 19enne romana adottata il padre | Diceva di avere il diavolo dentro scappava spesso da casa; Aurora Livoli l' adozione a 6 anni e l' inquietudine | Ho Lucifero dentro Ricostruite le ultime ore | c' è una traccia per trovare l' uomo che era con lei.

Morte Aurora Livoli: un indagato per il decesso della giovane a Milano - Indagini in corso da parte da parte di Polizia e Carabinieri per cercare di individuare l’assassino di Aurora Livoli, giovane di 19 anni trovata morta in un condominio di Via Paruta a Milano. notizie.it