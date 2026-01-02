Aurora Livoli c' è un indagato per la morte della 19enne romana

È stato individuato un indagato in relazione alla morte di Aurora Livoli, la giovane romana di 19 anni trovata lunedì in un cortile di via Paruta a Milano. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze del decesso e fare luce sulla vicenda.

C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne romana il cui corpo è stato rinvenuto lunedì in un cortile di via Paruta a Milano. Si tratta di un cittadino peruviano di 56 anni individuato dai carabinieri e già fermato il giorno successivo al ritrovamento del corpo per un'aggressione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Aurora Livoli è una 19enne di Monte San Biagio la ragazza trovata morta a Milano; Milano la ragazza trovata morta è Aurora Livoli 19enne romana | Adottata a 6 anni sui social scriveva | Ho Lucifero dentro di me; Chi è Aurora Livoli trovata morta a Milano 19enne romana adottata il padre | Diceva di avere il diavolo dentro scappava spesso da casa; Aurora Livoli l' adozione a 6 anni e l' inquietudine | Ho Lucifero dentro Ricostruite le ultime ore | c' è una traccia per trovare l' uomo che era con lei.

