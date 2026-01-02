Aurora la bambina nata con la camicia L’eccezionale evento all’ospedale di Aprilia

All'ospedale Città di Aprilia, il 1° gennaio è nata Aurora, una bambina avvolta ancora nella sacca amniotica, comunemente definita “con la camicia”. Un evento raro che ha attirato l’attenzione per la sua particolarità e naturalezza, rappresentando un momento di grande significato per la famiglia e il personale sanitario. Questa nascita speciale ricorda la bellezza e la fragilità della vita, suscitando emozioni sincere e profonde.

