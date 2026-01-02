Aumento orario e riqualificazione la Cisl Fp accusa il sindaco | Ignorato il ruolo sindacale
La Cisl Fp di Agrigento commenta l’approvazione del rendiconto 2024, evidenziando come l’aumento delle ore di lavoro e le progressioni verticali siano stati adottati senza un reale confronto con il sindacato. La segreteria provinciale sottolinea l’importanza di coinvolgere le rappresentanze sindacali nelle decisioni che riguardano i dipendenti comunali, affinché si garantisca un percorso equo e trasparente.
La segreteria provinciale della Cisl Fp interviene dopo l’approvazione del rendiconto 2024 da parte del Comune di Agrigento, che ha consentito l’aumento delle ore lavorative e l’avvio delle progressioni verticali per i dipendenti comunali.Con una nota indirizzata al sindaco, il sindacato esprime. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
