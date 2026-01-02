Aumento del pedaggio sulla Salerno-Napoli l’appello bipartisan | Serve un fronte comune

L'aumento del pedaggio sulla Salerno-Napoli, pari all’1,925%, ha suscitato un dibattito tra le forze politiche. L’incremento, previsto dalla Legge di Bilancio, ha generato diverse reazioni, evidenziando la necessità di un fronte comune per affrontare le questioni legate alla gestione delle infrastrutture autostradali. Questo articolo analizza le implicazioni dell’aumento e le possibili soluzioni condivise.

Polemica sui rincari sull'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno. Le tariffe hanno subito un incremento dell'1,925 per cento, come previsto dalla Legge di Bilancio. Una misura che ha sollevato immediate reazioni negative nell'Agro Nocerino Sarnese, dove sindacati e rappresentanti politici di.

A Capodanno aumentano i pedaggi delle autostrade, record per la Napoli-Pompei-Salerno: costerà quasi il 2% in più - Il 1° gennaio aumentano i pedaggi delle autostrade in Italia. fanpage.it

A3 Napoli-Salerno, Vicinanza (Cisal Metalmeccanici): “Costi più alti senza servizi migliori” - Stampa L’ennesimo aumento del pedaggio sull’A3 rilancia le preoccupazioni sulla mobilità e sui costi per i lavoratori e i professionisti del territorio. salernonotizie.it

Da ieri è ufficiale l'aumento del pedaggio sulla tangenziale di Napoli. Annunciata la protesta il 5 gennaio - facebook.com facebook

Aumento del pedaggio deciso dall’Autorità regolazione dei trasporti: in A4 e Brebemi è dell’1,5%. x.com

