Aumento del pedaggio e caos ai caselli | protesta annunciata sulla Tangenziale di Napoli

A partire dal 1° gennaio 2026, il pedaggio della Tangenziale di Napoli è stato aumentato a 1,05 euro. La modifica ha causato congestioni ai caselli e disagi tra gli automobilisti, portando alla pianificazione di una manifestazione di protesta prevista per lunedì 5 gennaio. La vicenda evidenzia le difficoltà legate agli incrementi tariffari e alle conseguenti ripercussioni sul traffico quotidiano.

Dal 1° gennaio 2026 il pedaggio della Tangenziale di Napoli è salito a 1,05 euro. Lunghe code ai caselli e disagi per gli automobilisti: lunedì 5 gennaio prevista una manifestazione. E' scattato da ieri, 1° gennaio 2026, l'aumento del pedaggio della Tangenziale di Napoli, che passa a 1 euro e 5 centesimi. Un rincaro di cinque centesimi. Primi disagi dopo l'aumento del pedaggio sulla tangenziale di Napoli: fin dal 1° Gennaio code interminabili ai caselli per la lentezza delle operazioni di pagamento.

