Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

Cicero in Rome propone attività e visite didattiche a Roma dedicate a famiglie con bambini da 2 a 11 anni. Dal 3 al 6 gennaio 2026, coinvolgenti percorsi tra arte, storia e archeologia sono pensati per stimolare la scoperta e l’apprendimento in modo semplice e rispettoso. Le attività sono divise per fasce di età e si svolgono in modo sicuro e coinvolgente. Per ulteriori dettagli e prenotazioni, visitare il sito https://ciceroinrome.

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) da Sabato 3 a Martedì 6 Gennaio 2026 a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https:ciceroinrome.blogspot.itEVENTI DA 5 A 11 ANNISabato 3. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome Leggi anche: Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome - Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5- romatoday.it Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome - Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5- romatoday.it Visite guidate e laboratori gratuiti per bambini a Napoli con 'Giro Giro Napoli' - Un ricco calendario di appuntamenti a costo zero per piccoli appassionati di storia, arte e scienza. ilmessaggero.it Per l’ultimo dell’anno avevamo pensato ad un recap di tutte le visite e le attività svolte nel 2025 E invece stamattina Grazie agli ospiti di oggi che da Noci e da Como sono passati a scoprire le bellezze di Cancellara * * * #visitbasilicata #prolococancellara #n - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.