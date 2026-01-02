Attenti al codice fantasma | come rubano i tuoi soldi con la truffa della gift card

Le gift card sono un regalo apprezzato per la loro praticità, ma attenzione alle truffe online. I cybercriminali sfruttano spesso questa forma di pagamento per ingannare le persone e sottrarre denaro. Conoscere le tecniche più comuni e adottare alcuni semplici accorgimenti può aiutarti a proteggerti e a evitare di cadere vittima di queste frodi.

Le gift card, sempre più diffuse come regalo, sono nel mirino di truffatori digitali: ecco le tecniche più usate e i consigli pratici per riconoscere ed evitare le frodi Le gift card continuano ad essere scelte popolari come regalo per la loro praticità, ma rappresentano anche un bersaglio privilegiato per truffatori e cybercriminali. Con l'aumento delle frodi digitali, è fondamentale aggiornarsi sulle modalità con cui agiscono i malintenzionati e sulle strategie per tutelarsi efficacemente. Come funziona la truffa della gift card.

