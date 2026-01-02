Attacco a casa di Putin spunta il video | è un fake fatto malissimo

È stato diffuso un video che mostra un attacco ucraino alla residenza di Vladimir Putin a Valdai. Tuttavia, le verifiche indicano che si tratta di un finto, realizzato in modo approssimativo. È importante affidarsi alle fonti ufficiali e verificare le informazioni prima di condividerle, per evitare la diffusione di contenuti ingannevoli.

(Adnkronos) – Spunta il video dell'attacco ucraino con droni alla residenza di Vladimir Putin a Valdai. Ma è un fake. Profili russi – su TikTok, Telegram e X – rilanciano la clip che mostra un attacco di droni a quella che dovrebbe essere la residenza del presidente russo. Le immagini mostrano l'arrivo di 2 droni.

