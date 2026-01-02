Atalanta-Roma stessi moduli ma idee diverse | a Bergamo sfida totale sul 3-4-2-1

Da como1907news.com 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera alle 20:45, all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, si affrontano Atalanta e Roma in una sfida che va oltre la posizione in classifica. Entrambe le squadre schierano moduli simili, ma con approcci tattici diversi. Una partita che offrirà spunti interessanti sulle strategie e sulle differenze tra le due formazioni, in un incontro che promette attenzione e equilibrio.

Sabato sera, alle 20:45, il New Balance Arena ospita una partita che dice molto più della classifica. Atalanta e Roma arrivano all’incrocio della diciottesima giornata di Serie A partendo dallo stesso sistema di gioco, il 3-4-2-1, ma sviluppandolo attraverso principi e letture differenti. Il risultato è una gara che si annuncia estremamente tattica, fatta di scelte continue, duelli individuali e gestione degli spazi, dove il contesto conterà quanto la qualità dei singoli. A rendere il confronto ancora più significativo è il ritorno a Bergamo di Gian Piero Gasperini, oggi sulla panchina della Roma ma protagonista assoluto della storia recente dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Como1907news.com

atalanta roma stessi moduli ma idee diverse a bergamo sfida totale sul 3 4 2 1

© Como1907news.com - Atalanta-Roma, stessi moduli ma idee diverse: a Bergamo sfida totale sul 3-4-2-1

Leggi anche: Atalanta Roma, Gasperini alla vigilia: «Ritornare a Bergamo momenti fantastici. Sulla sfida di domani dico una cosa…»

Leggi anche: Consulta: Occhiuto, 'sentenza Ncc vittoria, con Salvini idee diverse ma andiamo d'accordo'

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

atalanta roma stessi moduliAtalanta-Roma, il pronostico: Palladino prepara la trappola per il 'maestro' Gasperini - Roma quote analisi statistiche precedenti 18ª giornata Serie A in programma sabato 3 gennaio alle 20. gazzetta.it

Atalanta-Roma 2-1, la partita vista da Serina: la miglior gara interna vale Champions e terzo posto, con Sulemana eroe - 300 scelti in parte dalla Roma, in parte dall’Atalanta attraverso il Cesvi e in parte nei ... bergamo.corriere.it

Atalanta-Roma 2-1: video, gol e highlights - Il primo gol di Sulemana con la maglia nerazzurra, vale all’Atalanta la qualificazione aritmetica alla prossima Champions. sport.sky.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.