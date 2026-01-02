Atalanta-Roma stessi moduli ma idee diverse | a Bergamo sfida totale sul 3-4-2-1

Sabato sera alle 20:45, all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, si affrontano Atalanta e Roma in una sfida che va oltre la posizione in classifica. Entrambe le squadre schierano moduli simili, ma con approcci tattici diversi. Una partita che offrirà spunti interessanti sulle strategie e sulle differenze tra le due formazioni, in un incontro che promette attenzione e equilibrio.

Sabato sera, alle 20:45, il New Balance Arena ospita una partita che dice molto più della classifica. Atalanta e Roma arrivano all'incrocio della diciottesima giornata di Serie A partendo dallo stesso sistema di gioco, il 3-4-2-1, ma sviluppandolo attraverso principi e letture differenti. Il risultato è una gara che si annuncia estremamente tattica, fatta di scelte continue, duelli individuali e gestione degli spazi, dove il contesto conterà quanto la qualità dei singoli. A rendere il confronto ancora più significativo è il ritorno a Bergamo di Gian Piero Gasperini, oggi sulla panchina della Roma ma protagonista assoluto della storia recente dell'Atalanta.

