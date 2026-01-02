Atalanta-Roma Palladino | Affrontare Gasperini è stimolante sarà un partita ricca di duelli

La sfida tra Atalanta e Roma, in programma alla diciottesima giornata di Serie A, rappresenta un importante banco di prova per entrambe le squadre. Palladino, allenatore atalantino, ha sottolineato come affrontare Gasperini sia sempre stimolante e promette una partita ricca di duelli tattici e individuali. La partita si prepara a essere un’occasione per testare le rispettive strategie in un contesto di grande intensità e determinazione.

Si avvicina a grandi passi la prima sfida del 2026 per la Roma, chiamata alla trasferta con l'Atalanta per la diciottesima giornata di Serie A. Giornata di conferenze stampa quella odierna, con Palladino che ha parlato del match. Questi alcuni estratti: "Dobbiamo ragionare partita dopo partita e affrontiamo una squadra che sta lottando per posizioni alte con un grandissimo allenatore. A noi ci mancano punti di questo tipo, e domani vogliamo regalare una grande prestazione". Palladino: "Voglio un'Atalanta intraprendente". Questo invece il commento riguardo Gasperini: " Affrontare un mister come lui è abbastanza stimolante.

