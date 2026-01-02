Atalanta-Roma la sfida degli ex nel segno di Gasperini

Domani sera all’Atleti Azzurri d’Italia si affrontano Atalanta e Roma, due squadre con un passato condiviso e storie intrecciate. La sfida tra gli ex, sotto la guida di Gasperini, rappresenta un momento di confronto tra due realtà che hanno lasciato tracce importanti nel calcio italiano. Un match che, oltre alle strategie in campo, rivela anche le sfumature di un cammino condiviso e di ricordi ancora vivi.

Domani sera la New Balance Arena sarà molto più di un semplice campo di calcio. Atalanta-Roma è una sfida che profuma di passato, di incroci continui e di storie rimaste a metà, soprattutto viste dalla prospettiva giallorossa. In campo e in panchina si ritroveranno tanti ex che, in modi diversi, hanno segnato il percorso recente dei due club. Da Cristante a Mancini, passando per Scamacca e Zalewski, fino ad arrivare all'uomo più atteso: Gian Piero Gasperini, oggi alla guida della Roma e grande ex della serata. Per Gasperini quella contro l'Atalanta non sarà mai una partita come le altre. Anni intensi, un'identità costruita passo dopo passo e risultati che hanno cambiato la storia del club bergamasco.

