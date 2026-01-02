Atalanta-Roma | in attacco tante possibilità per la fascia sinistra

Da ecodibergamo.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’anticipo Atalanta-Roma offre diverse opportunità in attacco sulla fascia sinistra. La formazione bergamasca è ormai consolidata in difesa e a centrocampo, mentre in avanti De Ketelaere e Scamacca sono punti di riferimento. Accanto a loro, i giocatori in ballottaggio sono Zalewski, Pasalic, Samardzic o Sulemana, che potranno contribuire a delineare le scelte offensive delle rispettive squadre.

CALCIO. Squadra quasi definita in difesa e a centrocampo, davanti punti fermi De Ketelaere e Scamacca: insieme a loro uno fra Zalewsky, Pasalic, Samardzic o Sulemana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta roma in attacco tante possibilit224 per la fascia sinistra

© Ecodibergamo.it - Atalanta-Roma: in attacco tante possibilità per la fascia sinistra

Leggi anche: Calciomercato Roma, idea Renan Lodi per la fascia sinistra

Leggi anche: Cabal mette la freccia: il colombiano è pronto a prendersi la fascia sinistra della Juventus! Le ultimissime verso la Roma e l’idea di Spalletti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Atalanta-Roma: in attacco tante possibilità per la fascia sinistra; Serie A, la presentazione della 18^ giornata; Gasperini senza filtri su Koné e Ferguson: Se Manu facesse tanti gol...; La formazione ideale al : 18ª giornata.

atalanta roma attacco tanteAtalanta-Roma: in attacco tante possibilità per la fascia sinistra - Squadra quasi definita in difesa e a centrocampo, davanti punti fermi De Ketelaere e Scamacca: insieme a loro uno fra Zalewsky, Pasalic, Samardzic o Sulemana. ecodibergamo.it

atalanta roma attacco tanteAtalanta-Roma, la probabile formazione di Calcioatalanta.it - Il bomber romano guida l'attacco dell'Atalanta contro i giallorossi, scopriamo le possibili scelte dei nerazzurri nella sfida a ... calcioatalanta.it

atalanta roma attacco tanteAtalanta, la probabile formazione contro la Roma - La probabile formazione dell'Atalanta in vista del match contro la Roma, valido per la 18esima giornata di Serie A ... gianlucadimarzio.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.