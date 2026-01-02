Atalanta-Roma i numeri che pesano | Gasperini avanti nel duello con Palladino

L'incontro tra Atalanta e Roma rappresenta una sfida importante in chiave di classifica, ma anche un confronto che si riflette nei numeri. Analizzando le statistiche, emergono tendenze e differenze tecniche che aiutano a comprendere meglio le dinamiche delle due squadre. In questo contesto, Gasperini si trova in vantaggio nel confronto diretto con Palladino, evidenziando aspetti rilevanti per l'andamento del match.

Atalanta-Roma non è soltanto una sfida di classifica. È anche una partita che, letta attraverso i numeri, racconta gerarchie, tendenze e incroci tecnici. Alla vigilia del confronto di Bergamo, le statistiche aiutano a capire dove può decidersi la gara e perché il fattore panchina potrebbe incidere più del previsto. Classifica e identità a confronto. La Roma si presenta da quarta forza del campionato, con una fisionomia chiara: 20 gol segnati e appena 11 subiti, miglior difesa della Serie A. Un dato che racconta equilibrio e solidità, anche a fronte di un attacco non esplosivo ma efficace. L’ Atalanta naviga a metà classifica, con numeri più simmetrici: 20 reti fatte e 19 incassate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

