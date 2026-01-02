Atalanta Roma Gasperini alla vigilia | Ritornare a Bergamo momenti fantastici Sulla sfida di domani dico una cosa…

Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida tra Atalanta e Roma, ha commentato il ritorno a Bergamo, sua ex squadra. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico ha sottolineato i momenti importanti vissuti in passato e ha anticipato alcune riflessioni sulla partita di domani, evidenziando l’importanza di questa sfida per entrambe le squadre e per lui stesso, che affronta un ritorno significativo.

Atalanta Roma, Gasperini in conferenza stampa ha presentato la sfida contro la Dea. Una partita molto particolare per il tecnico Gasperini prepara il ritorno a Bergamo da ex. E proprio la sfida della sua Roma in casa dell'Atalanta è stata oggetto della conferenza stampa di vigilia. RITORNO A BERGAMO – «Sono contento di ritornare in

