L’Atalanta-Roma si disputa sabato 3 gennaio alle 20:45 al Gewiss Stadium. La partita, valida per l’inizio del 2026, rappresenta un importante confronto tra due squadre con obiettivi diversi. La sfida sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming, offrendo un’opportunità di seguire l’evento sia in casa che in mobilità. Ecco tutte le informazioni su orario, modalità di visione e dettagli utili per non perdere l’appuntamento.

La Roma apre il proprio 2026 con una trasferta che pesa subito sul termometro della stagione. Sabato 3 gennaio, alle 20:45, i giallorossi saranno di scena al Gewiss Stadium per affrontare l’ Atalanta, in una gara che unisce valore tecnico, classifica e significati emotivi, a partire dal ritorno da ex di Gian Piero Gasperini. La Roma arriva all’appuntamento dopo il successo convincente contro il Genoa e vuole confermarsi nelle zone alte della graduatoria. L’Atalanta, dal canto suo, cerca una risposta forte davanti al proprio pubblico. Dove vedere Atalanta-Roma in diretta TV. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Atalanta-Roma, dove vederla: tv, streaming e orario della sfida

Leggi anche: Atalanta-Roma, dove vederla: tv, streaming e orario del big match

Leggi anche: Atalanta-Lazio: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming), orario e arbitro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Atalanta-Roma: orario e dove vederla in TV e streaming; Dove vedere Atalanta-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta-Roma: probabili formazioni, orario, dove vederla, arbitro e classifica Serie A; Atalanta-Roma (Serie A): orario, dove vederla in tv e pronostico.

Atalanta – Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it