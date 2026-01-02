Associazione Igor Stravinsky concerto per il nuovo anno cinese
L’Associazione Igor Stravinsky di Avellino organizza un concerto dedicato al nuovo anno cinese, che si terrà venerdì 9 gennaio alle ore 17 nella Sala delle Arti di Manocalzati (AV). Un evento musicale pensato per celebrare questa ricorrenza, offrendo un momento di ascolto e riflessione in un ambiente sobrio e accogliente.
L’ASSOCIAZIONE IGOR STRAVINSKY di Avellino presenta venerdì 9 gennaio nella Sala delle Arti a Manocalzati (AV) alle ore 17.30 il CONCERTO PER IL NUOVO ANNO CINESE. Lo spettacolo musicale racconterà tra musica, canti e poesie “La festa di primavera”, una delle più importanti e maggiormente sentite. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
