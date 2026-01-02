Assicurazioni aumenti per 500mila automobilisti dopo un sinistro dichiarato

A inizio anno, oltre 500.000 automobilisti italiani hanno visto aumentare i premi delle loro assicurazioni a seguito di un sinistro dichiarato, secondo i dati dell’osservatorio di Facile. Questa variazione riflette le dinamiche del settore e le conseguenze di incidenti sulla polizza. È importante conoscere i propri diritti e valutare le soluzioni più appropriate in caso di variazioni di costo.

Stangata di inizio anno per oltre mezzo milione di automobilisti italiani: secondo l'osservatorio di Facile.it, tanti sono gli assicurati che, a causa di un s inistro con colpa dichiarato nel 2025, vedranno peggiorare la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell' RC auto. Sul fronte delle tariffe assicurative, a dicembre 2025 il premio medio RC auto calcolato in Italia è stato di 629,24 euro: in aumento dell'1,51% rispetto a 6 mesi fa (quando era pari a 619,90 euro), ma in calo del 2,27% se confrontato col valore registrato a dicembre 2024 (643,86 euro). Il 2026 inizia col calo della quota di sinistri con colpa dichiarati, diminuita del 14% rispetto all'anno precedente.

