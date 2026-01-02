Assicurazione sanitaria integrativa per il personale scolastico | posso pagarmi il dentista? Come funziona a chi si applica e quali prestazioni prevede Pillole di Question Time
L’assicurazione sanitaria integrativa per il personale scolastico offre coperture aggiuntive rispetto al servizio sanitario pubblico. In questa analisi, si chiariscono le modalità di utilizzo, le prestazioni previste e i soggetti beneficiari. Durante il Question Time del 29 dicembre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con l’ospite Marcello Pacifico, sono state approfondite le principali caratteristiche di questa iniziativa.
Nel question time del 29 dicembre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, è stato approfondito il tema della nuova assicurazione sanitaria integrativa prevista per il personale della scuola. L’attenzione si è concentrata sul funzionamento, sulle tempistiche di attivazione, sulle categorie di personale coinvolte e sulle prestazioni che potrebbero essere incluse. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
