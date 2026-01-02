Assemblea regionale ripresa dei lavori fissata per martedì 13 gennaio

Da palermotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Assemblea regionale siciliana riprenderà i lavori martedì 13 gennaio, dopo la pausa natalizia. La sessione successiva si concentrerà sulla discussione di un disegno di legge, che include diverse proposte legislative. La recente approvazione della legge di stabilità ha segnato una fase importante nel lavoro dell'Assemblea, ora pronta a proseguire con le attività programmate.

L'Assemblea regionale siciliana riprenderà i lavori martedì 13 gennaio. Dopo la lunga maratona per l'approvazione della legge di stabilità, che ha ricevuto l'ok poco prima di Natale, il Parlamento siciliano ripartirà dalla discussione del disegno di legge al cui interno sono contenute alcune. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

assemblea regionale ripresa dei lavori fissata per marted236 13 gennaio

© Palermotoday.it - Assemblea regionale, ripresa dei lavori fissata per martedì 13 gennaio

Leggi anche: Cavalcavia danneggiato in Super, Anas conferma la ripresa dei lavori: "Riapre a gennaio"

Leggi anche: Pd, convocata l’assemblea regionale del partito per il 17 gennaio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Assemblea regionale della FITAV Piemonte al Tav delle Alpi; Albasi (Pd) chiede la domiciliazione bancaria per il bollo auto; Campania, il Consiglio riparte: molti volti nuovi, i numeri di sempre; Galvagno traccia il bilancio del 2025: “L’attività è stata tra le più intense dell’Ars”.

assemblea regionale ripresa lavoriSicilia, l’Ars riprende i lavori il 13 gennaio: si riparte dai ddl sugli enti locali - Dopo la lunga maratona per l’approvazione della legge di stabilità, che ha ricevuto l’ok poco prima di Natale, il Parlamento sic ... ilfattonisseno.it

Salario minimo, Barbagallo (Pd): “Si riunisca l’Ars per approvarlo” - Il segretario interviene alla luce della decisione della Corte Costituzionale che, ritenendo inammissibile il ricorso del governo ... livesicilia.it

assemblea regionale ripresa lavoriNotte in aula e stralci, la manovra siciliana al traguardo - Seduta notturna all’Assemblea regionale siciliana per l’approvazione della legge finanziaria: stralciati 77 articoli, restano ... cataniaoggi.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.