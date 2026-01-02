Assemblea regionale ripresa dei lavori fissata per martedì 13 gennaio
L'Assemblea regionale siciliana riprenderà i lavori martedì 13 gennaio. Dopo la lunga maratona per l'approvazione della legge di stabilità, che ha ricevuto l'ok poco prima di Natale, il Parlamento siciliano ripartirà dalla discussione del disegno di legge al cui interno sono contenute alcune. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
