Assegno unico gli aumenti del 2026 e quando arrivano sul conto | tutte le novità

L’assegno unico per i figli a carico ha subito un aumento nel 2026. In questa guida, analizziamo le novità, i dettagli sulle nuove cifre e i tempi di accredito sul conto. Se ricevi questa prestazione, è importante conoscere le modifiche e le scadenze per beneficiare correttamente delle nuove condizioni. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle novità dell’assegno unico e i prossimi aggiornamenti.

Buone notizie per le famiglie che percepiscono l’ assegno unico per i figli a carico: a partire da quest’anno è più alto. L’importo viene rivalutato dell’1,4% rispetto al 2025, in linea con le previsioni che oscillavano tra l’1,4% e l’1,7%. Ufficialmente la certezza è arrivata lo scorso 28 novembre 2025, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha individuato ufficialmente il valore della rivalutazione, che è lo stesso che viene adoperato per la perequazione automatica delle pensioni, ossia l’adeguamento degli assegni previdenziali all’inflazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

