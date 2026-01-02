Aspettando la Befana | la grande festa a Città della Scienza

Aspettando la Befana: la grande festa a Città della Scienza Le festività natalizie a Città della Scienza si concludono con una giornata dedicata alla tradizione e alla scoperta. Un’occasione per famiglie e visitatori di vivere momenti di approfondimento e divertimento in un ambiente stimolante e accogliente, in preparazione all’arrivo della Befana. Un evento pensato per celebrare le radici della cultura popolare in un contesto innovativo e accessibile.

Le festività natalizie a Città della Scienza si avviano verso il gran finale con un appuntamento imperdibile dedicato alla tradizione e alla scoperta. Domenica 4 gennaio 2026, nell'ambito della rassegna "La Scienza Illumina il Natale", il Science Centre si trasformerà nel palcoscenico della.

