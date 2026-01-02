Asl Toscana Centro nascite in controtendenza a Prato Empoli e nel Mugello

Nel 2023, Asl Toscana Centro registra una stabilità nei numeri delle nascite a Prato, Empoli e nel Mugello, mantenendo un’offerta assistenziale equilibrata. Nonostante il trend demografico generale in lieve diminuzione, la rete dei punti nascita si conferma in grado di garantire servizi di qualità e continuità sul territorio.

FIRENZE – Un anno che si chiude con numeri che mostrano una rete dei punti nascita in grado di mantenere volumi assistenziali omogenei, pur in un contesto demografico generale che continua a segnare una lieve flessione delle nascite. Nel 2025 nei sei punti nascita dell’Asl Toscana Centro sono venuti alla luce 6177 bambini, un dato in lieve calo rispetto al 2024, quando le nascite erano state 6.257. Il confronto tra i due anni mostra, però, una sostanziale stabilità. Nel 2025 si contano 3188 maschi e 2989 femmine. Nel 2024 i fiocchi azzurri erano 3254, quelli rosa 3003. La distribuzione resta quindi equilibrata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

