Asfalto colabrodo a Piediripa | Situazione che grida vendetta

La strada di via Annibali a Piediripa presenta uno stato di degrado evidente, come mostrano le immagini che documentano le numerose criticità. Si tratta di un arteria fondamentale che collega via Cluentina con via Bramante, e il suo stato di usura rappresenta una preoccupazione per la sicurezza e il passaggio quotidiano dei residenti e dei mezzi. La situazione richiede attenzione e interventi tempestivi per il ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità.

Se questa è una strada. Le foto non rendono l'idea fino in fondo, comunque documentano lo stato di via Annibali a Piediripa, arteria importante della frazione che congiunge la trafficatissima via Cluentina con la parte nord di via Bramante. Insomma può rappresentare una soluzione rapida per salire a Macerata, evitando le tipiche code che si formano prima del ponte sul Chienti. Qui si trovano, tra gli altri, la Motorizzazione Civile, gli uffici delle Poste, qui possono transitare coloro che devono recarsi nella sede dell'Ast. Gli interventi al manto stradale tardano da anni e infatti l'asfalto presenta " condizioni avverse " per automobilisti, scooteristi e pure pedoni (in alcuni punti i marciapiedi sono quasi impraticabili).

