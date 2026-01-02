Ascolti TV Total Audience | Giovedì 1 Gennaio 2026 | Un Posto al Sole e La Promessa in crescita

Il giovedì 1 gennaio 2026, la serata televisiva ha visto una competizione tra Rai1 e Canale5, con particolare attenzione alle audience di “Un Posto al Sole” e “La Promessa”. Analizzare i dati di ascolto permette di comprendere meglio le preferenze del pubblico in una giornata di festa, evidenziando le tendenze e i risultati delle principali trasmissioni della serata.

Nella serata di giovedì 1 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto un testa a testa tra Rai1 e Canale5. Biancaneve e i sette nani su Rai1 ha conquistato 2.847.000 spettatori con il 15,9% di share, superando di poco Santocielo su Canale5, seguito da 2.264.000 spettatori (15,44%). Tra gli altri programmi, su Rai2 Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero ha intrattenuto 1.185.000 spettatori (7,02%), mentre su Italia1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha totalizzato 1.208.000 spettatori (7,6%). Su Rai3 Killers of the Flower Moon si ferma a 588.000 spettatori (4,37%), e su Rete4, dopo una presentazione di 16 minuti con 843.

