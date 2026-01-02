Ascolti TV | Giovedì 1 Gennaio 2026 Biancaneve e i sette nani supera Santocielo | 15,9% contro 15,5%

Ecco i dati di ascolto di giovedì 1 gennaio 2026: il film Biancaneve e i sette nani su Rai1 ha registrato 2.831.000 spettatori, con il 15,9% di share, superando Santocielo che ha ottenuto il 15,5%. La serata ha confermato la preferenza del pubblico per la programmazione televisiva di prima serata.

Nella serata di giovedì 1 gennaio 2026, il film Biancaneve e i sette nani su Rai1 ha raccolto 2.831.000 spettatori pari al 15,9% di share, confermandosi in testa agli ascolti del prime time. Su Canale5, lo speciale Santocielo ha ottenuto 2.255.000 spettatori con uno share del 15,5%, rimanendo così molto vicino alla prima posizione. Su Rai2, l’episodio di Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero ha intrattenuto 1.181.000 spettatori pari al 7% di share, mentre su Italia1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha raccolto 1.199.000 spettatori con il 7,6%. Su Rai3, il film Killers of the Flower Moon ha conquistato 584. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

