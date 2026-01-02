Ascolti TV | Giovedì 1 Gennaio 2026 Biancaneve e i sette nani 15.9% stacca Santocielo 15.5% lo speciale di Quarto Grado sfiora il 9%

Nella sera di giovedì 1 gennaio 2026, Rai1 ha trasmesso la versione di Biancaneve e i sette nani, che ha ottenuto il 15,9% di share, superando Santocielo con il 15,5%. Lo speciale di Quarto Grado ha raggiunto quasi il 9%. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico televisivo in un giorno di festa, evidenziando l’interesse per i programmi di intrattenimento e approfondimento.

Nella serata di ieri, giovedì 1 gennaio 2026, su Rai1 Biancaneve e i sette nani ha interessato 2.831.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 Santocielo ha conquistato 2.255.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero intrattiene 1.181.000 spettatori pari al 7%. Su Italia1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban incolla davanti al video 1.199.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3 Killers of the Flower Moon segna 584.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.251.000 spettatori (8.9%). Su La7 L'impero del sole raggiunge 307.

