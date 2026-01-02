Ascolti tv di giovedì 1 gennaio 2026 | Biancaneve vince Santocielo resiste

Gli ascolti televisivi di giovedì 1 gennaio 2026 mostrano il successo di Biancaneve, che conquista la prima posizione, mentre Santocielo mantiene buone performance. La pellicola con Ficarra e Picone si conferma tra i programmi più seguiti, mentre Quarto Grado registra un aumento degli spettatori. Un quadro di ascolti variegato che riflette le preferenze del pubblico nel primo giorno dell’anno.

Il capolavoro Disney trionfa sugli ascolti, ma la pellicola con Ficarra e Picone tiene testa. Quarto Grado continua a salire. Gli ascolti tv di giovedì 1 gennaio 2026, hanno inaugurato il nuovo anno con un’offerta variegata in prima serata sulle principali emittenti televisive italiane. Su Rai 1, il classico d’animazione Disney “Biancaneve e i sette . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ascolti tv di giovedì 1 gennaio 2026: Biancaneve vince, Santocielo resiste Leggi anche: Ascolti TV | Giovedì 1 Gennaio 2026. Biancaneve e i sette nani supera Santocielo: 15,9% contro 15,5% Leggi anche: Ascolti tv giovedì 1 gennaio: Biancaneve e i sette nani, Santocielo, Codice d’onore Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ascolti tv giovedì 1 gennaio | Biancaneve e i sette nani Santocielo Codice d’onore; Ascolti tv giovedì 25 dicembre | Stanotte a Torino Concerto di Natale; Programmi TV giovedì 1 gennaio 2026 | film e intrattenimento; Sport in tv oggi giovedì 1° gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming. Ascolti tv ieri (1 gennaio 2026): intramontabile Biancaneve, colpo da urlo di Nuzzi - Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). libero.it

Ascolti tv ieri giovedì 1 gennaio chi ha vinto tra Biancaneve, Ficarra e Picone, Harry Potter e Quarto Grado - Ascolti tv giovedì 1 gennaio 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Biancaneve e i 7 nani che sfida Santocielo, Nuzzi ed Harry Potter ... virgilio.it

#AscoltiTV | Giovedì 1 Gennaio 2026. Biancaneve e i sette nani (15.9%) stacca Santocielo (15.5%), lo speciale di Quarto Grado sfiora il 9%. Bene Harry Potter (7.6%) e Delitti in Paradiso (7%). Amadeus in access non arriva al 2% x.com

Ascolti Auditel del 25 dicembre 2025: Stanotte a Torino vince la serata di Natale Nel giorno di Natale la televisione italiana ha registrato un netto predominio di Rai 1 nella prima serata di giovedì 25 dicembre 2025. Lo speciale natalizio Stanotte a Torino, cond - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.