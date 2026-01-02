Ascolti tv del 1 gennaio Harry Potter sfida Leonardo DiCaprio e Robert De Niro

L’1 gennaio 2026, gli ascolti televisivi hanno proposto un palinsesto vario, con film e programmi per tutta la famiglia. Tra le proposte della giornata, Harry Potter si è confrontato con attori come Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, offrendo agli spettatori un’alternativa ai classici show di inizio anno. Una giornata dedicata a intrattenimento leggero e film di qualità, ideale per condividere momenti in famiglia.

Il primo giorno del 2026 ha regalato agli spettatori un break dai soliti show, puntando su film e animazione per tutta la famiglia. Rai 1 ha scelto il fascino senza tempo di Biancaneve e i sette nani, classico Disney del 1937, mentre Rai 3 ha portato sullo schermo Killers of the Flower Moon, con un cast da sogno guidato da Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Su Rete 4 è andato in onda Codice d'onore, Canale 5 ha puntato sulla comicità di Santocielo con Ficarra e Picone, e Italia 1 ha intrattenuto grandi e piccoli con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, terzo capitolo della saga che non smette di appassionare.

