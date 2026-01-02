Asciugamani usa e getta contro acne e imperfezioni | pro e contro

Gli asciugamani usa e getta sono sempre più diffusi come soluzione pratica per asciugare il viso. In questa guida analizziamo i vantaggi e gli svantaggi di questi prodotti, spesso utilizzati per prevenire imperfezioni e acne. Scopriamo insieme come possono influire sulla cura della pelle e quali considerazioni fare prima di sceglierli.

Oltreoceano, nella patria del consumismo, spopolano le salviette usa e getta per asciugare il viso, chiamate anche asciugamani monouso o clean towel. A confermarlo sono i video su Tik Tok e Instagram delle celebs ma anche delle beauty-addicted statunitensi che pare abbiano risolto, proprio grazie a queste, diversi problemi come acne e rossori. I social mostrano come questo nuovo step sia irrinunciabile dopo la detersione, promettendo una pelle più pulita, con meno imperfezioni e zero contaminazioni. Ma le clean towel sono davvero la soluzione miracolosa che sembrano? Asciugamani monouso: cosa sono e a cosa servono. 🔗 Leggi su Amica.it

