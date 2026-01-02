Arthur Fils rinuncia al torneo di Hong Kong | posticipato il ritorno del francese nel circuito

Arthur Fils ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Hong Kong, che si svolgerà dal 5 all’11 gennaio. La decisione porta al posticipo del suo ritorno ufficiale nel circuito professionistico. La scelta, motivata da ragioni personali o strategiche, modifica i piani di partecipazione del giocatore francese per questa fase della stagione.

Niente da fare. Il francese Arthur Fils ha deciso di rinunciare al torneo di Hong Koing, previsto dal 5 all’11 gennaio. L’ATP250 avrebbe dovuto rappresentare per il talentuoso tennista transalpino il ritorno nel massimo circuito internazionale del tennis. Un 2025 molto problematico quello di Fils, condizionato da un infortunio alla schiena che l’ha estromesso per tutta la seconda parte di stagione. L’ultima uscita ufficiale del giocatore transalpino è stata nel Masters 1000 di Toronto, dove era stato battuto dal ceco Jiri Lehecka. Un giocatore che il 14 aprile scorso aveva raggiunto il suo best ranking di n. 🔗 Leggi su Oasport.it

