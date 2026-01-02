Arriva in Liguria la Fiamma Olimpica di Milano Cortina | Il programma degli eventi

In Liguria arriva la Fiamma Olimpica di Milano Cortina, simbolo delle prossime Olimpiadi invernali. L’evento sarà accompagnato dalla carovana di Coca-Cola, storico partner dei giochi olimpici, che porterà entusiasmo e tradizione nella regione. Un’occasione per condividere il clima di attesa e celebrare lo spirito olimpico in un contesto di eventi e iniziative dedicate.

Ad accompagnare il simbolo delle olimpiadi sarà la carovana della Coca-Cola storico partner dei giochi olimpici. Il direttore del marketing Andrea Bombrini: "Il villaggio olimpico intratterrà il pubblico in attesa dell'arrivo della fiamma".

Arriva in Liguria la Fiamma Olimpica di Milano Cortina. Tutti gli eventi - Ad accompagnare il simbolo delle olimpiadi sarà la carovana della Coca- ilsecoloxix.it

Genova: festa al Porto Antico il 9 e il 10 gennaio per l'arrivo della Fiamma Olimpica - La fiaccola attraverserà la Liguria, con eventi speciali e celebrazioni alle Cinque Terre, a Chiavari, Lavagna e Portofino. telenord.it

Olimpiadi Milano Cortina, il 9 e 10 gennaio arriva la fiamma olimpica in Liguria x.com

