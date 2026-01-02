Arriva il maxi cantiere giù il ponte | i ragazzi rimangono isolati e non possono più incontrarsi

Sono iniziati i lavori di Pedemontana, con la demolizione del ponte tra Barlassina e Camnago. Questa operazione provocherà l’isolamento dei giovani di via dei Prati, impedendo loro di raggiungere l’oratorio e altri punti di ritrovo. La chiusura temporanea potrebbe influire sulle attività e sugli spostamenti dei residenti, in particolare dei più giovani, fino al completamento dei lavori.

Al via i lavori di Pedemontana e i ragazzi di via dei Prati rimarranno isolati. Le ruspe abbattono il ponte che da Barlassina conduce a Camnago (frazione di Lentate sul Seveso) e per molti ragazzini sarà impossibile raggiungere l'oratorio. A raccontare il disagio è lo stesso sindaco di Barlassina.

