arriva domani il taranto in fest

Domani si inaugura il “Taranto in Fest”, un evento che offre l’opportunità di trascorrere una serata in compagnia nel rispetto delle normative vigenti. L’evento si svolgerà nell’ex Area camper di Via Mascherpa, di fronte al PalaMazzola, e rappresenta un’occasione per accogliere il nuovo anno in un ambiente sicuro e accessibile a tutti.

Tarantini Time Quotidiano Con il “Taranto in Fest” tutti potranno trascorrere in allegria la sera del primo sabato del 2026 brindando al nuovo anno nell’ex Area camper in Via Mascherpa, una strada di fronte al PalaMazzola, un’ampia area recintata messa a disposizione dal Comune di Taranto. Dopo lo straordinario successo del “Taranto Beer Fest” di questa estate, Athena Aps ha deciso di offrire una nuova occasione di divertimento e intrattenimento a tutta la città! La prima edizione del “Taranto in Fest” si terrà, con ingresso gratuito, sabato 3 gennaio, con apertura porte alle ore 20.00 e inizio spettacoli alle ore 20. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

