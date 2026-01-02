Arrestato 31enne con cocaina purissima
Nel quartiere San Donato-San Vitale, i carabinieri della stazione Pilastro hanno arrestato un uomo di 31 anni, cittadino marocchino, trovato in possesso di una considerevole quantità di cocaina purissima. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo del territorio volte a contrastare lo spaccio di droga. L’arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza e la legalità nella zona.
Nuovo sequestro di droga nel quartiere San Donato-San Vitale. I carabinieri della stazione Pilastro hanno arrestato un cittadino marocchino di 31 anni, sorpreso con un ingente quantitativo di cocaina. Il controllo e il tentativo di fugaDurante un servizio di pattugliamento, mirato alla.
