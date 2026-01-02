Armin Zoeggeler | Non aver fatto gare a Cortina nella pausa natalizia non è stato un grosso problema

Armin Zoeggeler, direttore tecnico della nazionale italiana di slittino, commenta che la pausa natalizia senza gare a Cortina non ha rappresentato un problema significativo. In vista della tappa di Coppa del Mondo a Sigulda, l’allenatore ha condiviso le attività svolte dagli atleti italiani durante questo periodo, sottolineando l’importanza di un programma di preparazione mirato e continuo.

Al sito ufficiale della federazione internazionale di slittino, il direttore tecnico dell'Italia, Armin Zoeggeler, alla vigilia della tappa di Coppa del Mondo di Sigulda, in calendario nel fine settimana, ha parlato in un'intervista del programma svolto dagli azzurri durante il periodo natalizio. Le attività degli azzurri dopo la tappa di Lake Placid: " La squadra si è presa una piccola pausa dopo il ritorno da Lake Placid. Tutti hanno trascorso le vacanze di Natale a casa con i propri cari. Naturalmente, è stato chiesto loro di mantenersi in forma. Abbiamo elaborato un piano di preparazione atletica per loro, in modo che potessero sfruttare il tempo fino a Sigulda per allenamenti individuali ".

