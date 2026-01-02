Ariano Mega Tombolata presso la sede della Pro Loco

Da avellinotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 3 gennaio alle ore 20.30, presso la sede della Pro Loco di Ariano, si svolgerà una Mega Tombolata. L’evento, rivolto a tutta la comunità, rappresenta un’occasione per condividere un momento di convivialità e intrattenimento. La partecipazione è aperta a tutti, in un ambiente semplice e tranquillo, ideale per trascorrere una serata in compagnia.

Mega Tombolata, in programma sabato 3 gennaio alle ore 20.30 presso la sede della Pro Loco Nuovamente. Un evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli, tra sorrisi, premi e tanta allegria.L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la Comunità Parrocchiale di San Giovanni Evangelista. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

ariano mega tombolata presso la sede della pro loco

© Avellinotoday.it - Ariano, Mega Tombolata presso la sede della Pro Loco

Leggi anche: Avella, oggi l’inaugurazione della nuova sede della Pro Loco Clanis 2006

Leggi anche: Boccadasse, nella sede della Pro Loco incontri con 'A Compagna' per conoscere il genovese e le tradizioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ariano, Mega Tombolata presso la sede della Pro Loco.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.