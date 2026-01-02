Ariano Mega Tombolata presso la sede della Pro Loco

Il prossimo 3 gennaio alle ore 20.30, presso la sede della Pro Loco di Ariano, si svolgerà una Mega Tombolata. L’evento, rivolto a tutta la comunità, rappresenta un’occasione per condividere un momento di convivialità e intrattenimento. La partecipazione è aperta a tutti, in un ambiente semplice e tranquillo, ideale per trascorrere una serata in compagnia.

