Ariano Mega Tombolata presso la sede della Pro Loco
Il prossimo 3 gennaio alle ore 20.30, presso la sede della Pro Loco di Ariano, si svolgerà una Mega Tombolata. L’evento, rivolto a tutta la comunità, rappresenta un’occasione per condividere un momento di convivialità e intrattenimento. La partecipazione è aperta a tutti, in un ambiente semplice e tranquillo, ideale per trascorrere una serata in compagnia.
Mega Tombolata, in programma sabato 3 gennaio alle ore 20.30 presso la sede della Pro Loco Nuovamente. Un evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli, tra sorrisi, premi e tanta allegria.L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la Comunità Parrocchiale di San Giovanni Evangelista. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Ariano, Mega Tombolata presso la sede della Pro Loco.
