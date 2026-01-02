Aria più pulita in Friuli Venezia Giulia nel 2025 nessun superamento per le polveri sottili

Nel 2025, la qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia si conferma migliorata, con nessun superamento dei limiti per le polveri sottili secondo le prime valutazioni di Arpa FVG. I dati indicano una tendenza positiva, rispettando i parametri normativi e contribuendo a un ambiente più salubre per le comunità locali.

Il 2025 si chiude come un anno positivo per la qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia. È quanto emerge dalle prime valutazioni elaborate da Arpa FVG, che indicano il rispetto dei limiti normativi per la maggior parte degli inquinanti monitorati sul territorio regionale.

