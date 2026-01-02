Arezzo controlli straordinari di fine anno | due arresti cinque denunce e oltre 400 persone identificate

Arezzo ha portato avanti controlli straordinari di fine anno, con l’obiettivo di garantire sicurezza pubblica. Durante le operazioni, sono stati arrestati due soggetti, cinque persone sono state denunciate e oltre 400 individui sono stati identificati. Le attività, condotte dalla Squadra Volante della Questura, continuano a monitorare il territorio per prevenire e contrastare eventuali illeciti.

Proseguono senza sosta gli incisivi servizi di controllo del territorio messi in campo dagli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Arezzo nel periodo a cavallo tra la fine e l'inizio dell'anno. Nel pomeriggio di mercoledì 31 dicembre gli agenti hanno tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di una rapina impropria all'interno di un centro commerciale cittadino. Nella serata successiva è invece scattato l'arresto di un altro soggetto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso delle stesse attività sono state inoltre denunciate cinque persone per diversi reati.

